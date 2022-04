Defesa Civil alerta para chuva forte no estado durante o fim de semana A previsão é que também deverá chover em Natal até a próxima segunda-feira.

Poderá chover forte no Rio Grande do Norte neste fim de semana. O alerta foi feito pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), que enviou comunicado de alerta para os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás.



Áreas de instabilidade tropicais voltam a se intensificar sobre a região Nordeste e formam nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva no centro-oeste da Bahia.



Neste sábado (16) e domingo (17), o alerta é válido para o centro-oeste, sudoeste, sul e norte do Estado. Durante o fim de semana deverá chover em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A Defesa Civil alerta que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade.



Em Natal, a Climatempo prevê que este sábado será chuvoso durante o dia e à noite. Para o domingo (17) está previsto sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. E a segunda-feira (18) deverá ser chuvosa durante o dia e à noite.



A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda orientar a população para evitar áreas de alagamentos e para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Além disso, evitarem trafegar em ruas sujeitas a alagamentos localizados, e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes.



Os alertas preventivos emitidos para os Estados são baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).