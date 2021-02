Helinho já concentra para o jogo contra o ASSU Atacante está regularizado e pode ser aproveitado na partida de hoje à noite;problemas de contusão podem tirar Lúcio do confronto.

O técnico Vereador não titubeou, e nem poderia ser diferente. Ele já leva Helinho no banco de reservas para a partida contra o ASSU. Quem sabe, ele não começa jogando.



Ontem mesmo, quando Helinho se apresentou, o supervisor do futebol profissional Gilmar dos Santos, mostrando competência, afinal ele trabalha ao lado de Rui Soares, grande mestre, já havia regularizado a situação do atleta.



Após o treino realizado na tarde desta terça-feira, no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim, 22 atletas foram relacionados para a concentração. Eles estão à disposição do treinador para para a partida desta quarta-feira, às 20h, diante do ASSU, no Machadão.



Somente nesta quarta-feira (24) sairá a lista definitiva com os 18 que irão ficar a disposição do técnico. O atacante Lúcio, o meia Marcelinho e os volantes Chapinha e Alexandre Messiano, passam por avaliação médica e ainda são dúvidas.



Os escolhidos.





1 - Rodolpho

2 - Adriano

3 - Lúcio

4 - Tiago Messias

5 - Thiago Gasparino

6 - Dude

7 - Teles

8 - Frede

9 - Wendes

10 - Chapinha

11 - Alexandre Messiano

12 - Marcelinho

13 - Adalberto

14 - Bibi

15 - Diego

16 - Tiquinho

17 - Marcão

18 - Alisson

19 - Kaká

20 - Helinho

21 - David

22 - Alexandre Henrique