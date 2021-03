Mudas de árvores são distribuídas em Natal

Marília Rocha

A distribuição encerra a programação da Semana da Árvore, que por toda a semana contou com programação voltada para educação e conscientização da comunidade para melhorar o meio ambiente.As espécies de árvores que estão sendo distribuídas são: aroeira da praia, ipê roxo, ipêamarelo, pau-brasil e cumixá. Já as frutíferas são: cajueiro, acerola, pitanga, umbu, saputi, pinha, goiaba e graviola. Todas as árvores só crescem até quatro metros e podem ser plantadas nos espaços domésticos.Segundo a chefe de Departamento de Paisagismo da Semsur, Melissa Sales, a meta da secretaria é replantar e plantar a cidade inteira. “Vamos arborizar Natal em quatro anos com a distribuição de mais de 1 milhão de árvores”, afirma.A dona de casa Fátima Vicente diz ter gostado da iniciativa pela facilidade de adquirir as árvores. “Estava passando e vi a distribuição e estou levando três árvores para plantar na minha casa”, diz.O Replantar Natal é uma parceria da Secretarias Municipais de Serviços Urbanos (Semsur) e de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). “Esse é mais um incentivo para que a sociedade contribua para um meio ambiente mais saudável, em parceria com os órgãos executivos”, reforçou o secretário de Serviços Urbanos João Bastos.