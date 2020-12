O América volta a decepcionar e está fora da CB - análise O América ficou no 0 a 0 contra o fraco Confiança; a péssima atuação do árbiro paraibano deixou muita gente indgnada no estádio.

O que eu vou falar sobre o jogo do América?



Vocês acreditam (os que não foram ao jogo) que o time rubro passou os 53 minutos do segundo tempo sem fazer uma única jogada de linha de fundo?



Um time desse tipo não poderia ganhar. Pena. A torcida compareceu, aplaudiu jogadores substituídos, enfim, fez sua parte.



O resultado só poderia ser 0 a 0 e a despedida melancólica, na primeira fase, da Copa do Brasil.



No primeiro tempo, o time rubro dominou. Criou algumas chances, mas nenhuma delas seqüencial, substancial de gol.



Novamente em ritmo de treino, o time rubro tentava controlar a partida. É preciso dizer, no entanto, que apesar das boas atuações de Marcelinho, Bibi e Cleisson, o América não parecia tão superior assim para merecer o gol.



Depois de ataques meia-boca, o rubro natalense começou a assistir ao Confiança jogar. Por absurdo que possa parecer em futebol profissional, aconteceram lances em que quatro ou cinco jogadores sergipanos chegavam no gol do América contra três defensores apenas.



O América foi bem melhor no primeiro tempo. Mas na empolgou em nenhum momento, e de certa forma isso passava a impressão que o gol dificilmente sairia.



Nos primeiros 45 minutos o gol não saiu.



No segundo tempo o temor de que as atuações apagadas, as quedas de produção se repetissem foram confirmadas.



O América caiu de produção assustadoramente. Nem os lances esporádicos aconteciam mais.



Todas as jogadas do América convergiam para o emaranhado de marcadores do Confiança e, claro, quase sempre eles não conseguiam ultrapassar a barreira.



Pelo lado do Confiança, quase nada também. A não ser no final quando o treinador Luiz Carlos Cruz colocou um atacante descansado e ele assustou a defesa do América.



Não adianta ficar repetindo aqui os erros que todo mundo já conhece no América.



Alas que não saem, não oferecem opção, o Teles, que voltou de contusão não fez jogadas com Cleisson e, do lado oposto, deslocado, Gasparino, que já é fraco na sua, nada fez, a não ser fazer cruzamentos errados, e nenhum deles de linha de fundo.



Os zagueiros Fred e Messias não comprometiam, mas passavam a impressão que isso não acontecia porque o Confiança era inoperante no ataque.



Chapinha e Alexandre, um pouco criativo, previsível, caso do ex-alecrinense, enquanto que Alexandre até que jogou bem, mas, coitado, é muito limitado.



Marcelinho fez um bom primeiro tempo, foi substituído erradamente, assim como Bibi. O time do América acabou de “morrer” com a saída deles e entradas de Rinaldo e Rosembrinck.



Na frente, Lúcio. Sozinho. Perigoso como sempre, mas sozinho. Desta vez ele não marcou.



Fim de jogo. Decepção. O América está fora da Copa do Brasil.



Destaques do América



Cleisson, Rodolfo, Bibi, Marcelinho , Alexandre, e Lúcio, mas todos sem muito brilho.



Detaques do Confiança



Fábio (goleiro) e Éder (ex-ABC).



Destaque negativo



O árbitro João Bosco Satiro da Nóbrega.



O árbitro João Bosco é uma vergonha para a arbitragem nacional. Em todos os minutos do jogo ele visivelmente beneficiava o América.



Jogador do América derrubava o adversário, o jogo seguia, mas se um sergipano tocasse em qualquer atleta do time da casa era falta.



Profissionais desse nível deveriam sair do quadro de árbitro, ninguém sabe as razões, isso é evidente, não se pode provar nada, mas era gritante a forma como o paraibano agia de forma parcial.



Será que havia no estádio Machadão algum obsercador da CBF. E se havia, será que ele vai tomar alguma atitude?

Perguntas, perguntas, perguntas, respostas? Nunca.



Ele deu quatro minutos de acréscimos, depois mais um que se transformou em três ou quatro. Um verdadeiro escândalo.

Não à toa, no final da partida, o técnico Luiz Carlos Cruz fazia gestos para que a polícia algemasse e prendesse João Bosco.



Apesar de todo o teatro do bufão Luiz Carlos Cruz, desta vez ele estava certo.