Reforma aumenta gastos da prefeitura em mais de R$ 720 mil por ano

Fotos: Elpídio Júnior Roberto Lima detalhou gastos.

A informação foi dada pelo secretário de Administração, Roberto Lima, durante uma audiência pública em que a Reforma foi apresentada aos vereadores. Ele não detalhou quantos cargos ou em qual lugar ficarão lotados, mas prometeu mandar um quadro comparativo entre a proposta e o quadro atual de funcionários.O secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, que esteve presente na Câmara, negou que aumentar os gastos em tempos de crise financeira seja contraditório.“Não é contraditório. R$ 60 mil é 0,0001% (do orçamento da prefeitura). Se a prefeitura não tiver condição de fazer esse aumento para otimizar seus objetivos, aí nós estamos totalmente liquidados, é melhor fechar”.Para o vereador George Câmara (PcdoB), o aumento é contraditório, sim. “Pode parecer pouco durante um mês, mas R$ 720 mil - ou mais, se contarmos o 13º salário - por ano vai de encontro ao que a prefeita disse em época de campanha, que enxugaria a máquina administrativa”.De acordo com Viveiros, a prefeitura perdeu R$ 70 milhões na previsão orçamentária de 2009 com a crise financeira. Em contrapartida, houve aumento de R$ 12,8% na arrecadação própria, o que não cobre ainda a queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS.Ele afirmou que, por enquanto, os investimentos estão mantidos, e o pagamento de pessoal e encargos serão priorizados. “Não queremos cortar investimentos, mas em junho faremos uma nova previsão”.