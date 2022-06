TRE/RN mantém multa para blogueiro e poupa candidatos Blogueiro de São José do Seridó deverá pagar multa de R$ 10 mil por fazer propaganda eleitoral; candidato dele perdeu.

O Tribunal Regional Eleitoral decidiu multar o blogueiro Maxsander Messias de Sales por fazer propaganda eleitoral para os então candidatos João Bosco da Costa (PR) e Luciana Kadidja Dantas (PSB) nas eleições de 2008 em São José do Seridó.



Ele deve pagar R$ 10 mil aos cofres públicos. Os candidatos conseguiram convencer os juízes de que não tinham conhecimento prévio do conteúdo do blog e foram isentos de pagar as multas de R$ 10 mil como foi previsto em primeira instância.



No blog, que está fora do ar, havia elogios a trajetória política de João Bosco Costa como as qualidades naturais para exercício do cargo e ter exercido por cinco mandatos o cargo de prefeito do município.



Ele perdeu a prefeitura para Jackson Dantas (PMDB), que tentou aumentar a multa para R$ 53.205,00, mas teve o pedido negado.