Número de casos suspeitos de gripe suína no Brasil cai de 35 para 25 Em todo o país, 263 casos foram descartados após resultados negativos em exames laboratoriais.

O número de casos suspeitos de gripe suína no Brasil caiu de 35 para 25 de sexta-feira (15) para sábado (16), de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Dezoito pessoas estão sob monitoramento em seis estados.



Os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais (sete), São Paulo (seis), no Rio de Janeiro (três), Distrito Federal (dois) e em Alagoas, no Amapá, na Bahia, no Paraná, em Pernambuco, no Piauí e em Rondônia (um caso cada).



Até agora, oito casos foram confirmados: três no Rio de Janeiro, dois em São Paulo, um em Minas Gerais, um no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina. Segundo o ministério, as pessoas que tiveram contato com esses pacientes estão sendo monitoradas.



Em todo o país, 263 casos foram descartados após resultados negativos em exames laboratoriais.



