Conflito entre Ibama e caçador termina em morte em Jandaíra Equipe do plantão ambiental de ontem feriu e matou um caçador de arribaçãs ainda não identificado.

Uma prática perigosa e criminosa acabou em morte ontem no distrito de Jandaíra, região norte do Rio Grande do Norte. Um caçador ainda não identificado foi morto na noite de ontem, por volta das 22h da sexta-feira (22) quando caçava arribaçãs numa área de proteção ambiental do Ibama.



A equipe de proteção da área atirou no caçador e logo depois se dirigiu à delegacia de Plantão da Zona Norte em Natal, com medo de represarias. Segundo a delegacia de Jandaíra, o caçador morreu na hora, depois de ser alvejado com arma de fogo.



O PM Cavalcanti afirmou, na manhã do sábado (23), que essa não é a primeira vez que a fiscalização acaba em morte. “Essa não é a primeira vez que isso acontece. Outros caçadores já foram mortos porque estavam caçando”, diz.



Procurado pela reportagem do Nominuto.com, o superintendente do Ibama, Alvamar Queiroz, disse que estava apurando o caso e convocou hoje uma reunião para saber o que de fato ocorreu em Jandaíra.



"Só vou me pronunciar mais tarde, quando souber realmente o que aconteceu", explicou.



O crime de caça predatória é enquadrado como ambiental, previsto em lei federal.



* Atualizada às 09h57