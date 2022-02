PM prende marido de vereadora em Extremoz Fabiano Paulino Quintiliano, marido da vereadora Kiara Lucy (PSB), foi preso dentro de um clube pela prática de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e desordem.

A Polícia Militar de Extremoz prendeu neste domingo (10) Fabiano Paulino Quintiliano, marido da vereadora Kiara Lucy (PSB), no interior do Clube ECO, localizado em Extremoz, pela prática de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e desordem.



Fabiano Quintiliano encontrava-se no Clube ECO, quando se envolveu numa briga, e por este motivo sacou um revolver calibre 38 e efetuou alguns disparos contra uma pessoa que encontrava-se na festa.



Os seguranças do clube conseguiram imobilizar o acusado e o entregaram aos policiais militares, que deram voz e prisão e o conduziram até a delegacia de plantão da zona Norte, local onde foi autuado em flagrante de delito.



Conforme informações colhidas na delegacia de Extremoz, local onde tramitará o inquérito policial, Fabiano já respondeu a vários TCOs por lesão corporal e a um inquérito policial por tentativa de homicídio, fato este que ocorreu entre os anos de 2005 e 2006.