TJD: sucessão será nesta quarta A eleição para presidente e vice do Tribunal de Justiça Desportiva será amanhã (18.03); chapas devem se inscrever antes do pleito.

Amanhã (18.03) é dia de sucessão no Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD – será realizada a eleição para presidente e vice-presidente da instituição.



A convocação foi feita pelo atual presidente, Pio Marinheiro, a todos os auditores; a reunião para eleger a nova presidência está marcada para as 17h.



Os interessados em participar do pleito devem se dirigir à secretaria do TJD antes da reunião, para efetuar o registro de chapa.