Kassab e Micarla definem acordo de cooperação para Saúde

Divulgação Kassab e Micarla: prefeita mais uma vez busca auxílio de prefeituras do sudeste do país.

Kassab assegurou à prefeita Micarla de Sousa que irá disponibilizar equipes técnicas, programas de tecnologia da informação e todo o know how da Prefeitura de São Paulo para ser implementado em Natal.“Nossa primeira providência será instalar em Natal um sistema moderno de gestão de unidades de saúde e também das Unidades de Pronto Atendimento que vamos construir. Além disso, vamos implantar o cadastro informatizado dos usuários”, informou Micarla de SousaAlém da Saúde, os dois gestores também debateram sobre a possibilidade de outras parcerias administrativas entre os municípios, embora o encontro não tenha debatido outros temas. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura do Natal, é meta da administração inaugurar, até o final deste ano, quatro novas UPAs e informatizar boa parte da rede municipal de saúde, permitindo o cadastro dos usuários do SUS.Ainda na tarde desta segunda-feira (16) Micarla participa de um encontro com o secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Januário Montone. A prefeita explica que estes encontros em São Paulo serão de fundamental importância para o processo de “modernização da gestão da saúde pública em Natal”.