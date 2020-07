Patu: Evilásia ainda não compareceu ao local de votação

A candidata a Prefeitura de Patu Evilásia Gildênia (PSB) ainda não votou. A expectativa é que a peessebista compareça à escola estadual João Godeiro, local da votação, nos próximos minutos. O adversário, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB), já deu o seu voto. O clima, que era de tranqüilidade, volta a ser tumultuado.Após trabalho da Polícia Federal para dispersar correligionários de Evilásia e Xanxan, a tranqüilidade nos arredores da escola João Godeiro havia sido restabelecida. Mas com a expectativa da chegada de Evilásia, aliados e adversários voltaram a se aglomerar no local de votação.A promotoria eleitoral e Polícia Federal continuam na escola buscando restabelecer a tranqüilidade no local de votação da candidata Evilásia Gildênia, que substituiu o marido, Ednardo Moura, na chapa União e Trabalho devido à impugnação da candidatura de Moura, que venceu a eleição de outubro.