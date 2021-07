Polícia Militar diploma 20 pilotos de embarcações Os policiais vão atender ocorrências ambientais no Rio Potengi e em outras cidades do RN.

Na próxima quarta-feira (15), a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Proteção Ambiental (Cipam), diploma 20 pilotos que vão reforçar a unidade de policiamento do Rio Potengi. O objetivo é coibir crimes ambientais como a retirada ilegal de areia, supressão de mananciais, poluição entre outros.



O comandante da Polícia Ambiental e do Cipam, major Túlio César, explicou que a vigilância só será possível depois que uma lancha foi doada pela Justiça Federal, em conjunto com a Receita Federal, em dezembro de 2008. A Polícia Militar passa a ser a fiel depositária da embarcação. “A lancha foi apreendida em uma ação e para não ficar sem uso, foi cedida a nós”, disse.



A embarcação vem reforçar os cuidados ambientais em Natal e no interior, já que apenas um barco escola fazia as vezes de monitoramento da área do Potengi. Com mais uma embarcação, os 20 pilotos vão passar a trabalhar em turnos, de modo que a vigilância aconteça durante as 24h.



A vigilância do Potengi não significa dizer que outros rios não possam ser atendidos, como é o caso da Lagoa de Extremoz e do Bonfim. Além disso, prefeitos podem acionar a lancha para atendimentos em locais mais distantes, como é o caso do Rio Piranhas-Açu.



“A doação da lancha foi essencial para o combate diário ao crime ambiental. Antes não tínhamos um sistema de repressão imediata às agressões. Agora, poderemos combater possíveis poluições de imunizadoras e infrações de pescadores que retiram o peixe do rio com rede inadequada", concluiu major Túlio.