Paulo Jorge dirige a primeira partida da final do Estadual Destaque do Estadual, Brandão será assisitido por Milton Otaviano, considerado o melhor do Brasil, e Luiz Carlos Câmara.

O sorteio do trio de número 1, que decidiu pela arbitragem de Paulo Jorge Brandão Filgueira, certamente, deve ter agradado os dois clubes finalistas do campeonato – ASSU x Potyguar de Currais Novos -, partida primeira que será realizada neste sábado, às 20h, no estádio Edgar Montenegro, em Assu.



Paulo Jorge pode ser considerado hoje o nosso melhor árbitro em atividade, se bem que, por competência de nossoa direção, poderíamos colocar no mesmo nível nomes como João Alberto, Suelson Diógenes, Lenilson de Lima, Adonai Nagib e Flávio Roberto.



Paulo Jorge Brandão Filguiera leva a vantagem de ter conseguido trabalhar em dois clássicos principais – ABC x América - de nosso futebol e não ter sido notícia no dia seguinte, ter passado despercebido.



Acho que Paulo ganha também por ter demonstrado, ao longo da competição, um certo amadurecimento. É como se não fizesse mais tanta questão de ser notado. Talvez isso nunca tenha se dado, mas passava a impressão sempre que tomava algumas atitudes espalhafatosas.



Ele terá seu trabalho auxiliador por Milton Otaviano dos Santos, melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, e Luiz Carlos Câmara, que sempre foi do primeiro time da Coaf-RN. Adonai Nagib será o quarto árbitro.



A novidade nesse jogo é que a observação será feita em trio. Seis olhos vigilantes. Francisco Armando Falcão, Charles Eliont e José Nilman de Lima. O delegado será Cleubson Barros Cavalcanti.