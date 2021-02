Jácome coloca liderança do governo à disposição de Wilma de Faria

Arquivo Nominuto Antônio Jácome: a espera de um substituto.

De acordo com a assessoria do deputado, a rotatividade no cargo já estava prevista desde que ele assumiu o papel, ano passado.Mas pessoas próximas a governadora admitiram que ela estaria insatisfeita com o trabalho do líder desde que os deputados decidiram por unanimidade diminuir os créditos suplementares de 25 para 5%, no início de fevereiro.A governadora pretende enviar um projeto de Lei para a Assembleia acertando a parcela de remanejamento em 15%.Agora, os parlamentares planejam derrubar todos os vetos anunciados por Wilma de Faria no início de março - eles já impediram a diminuição de repasses ao Ministério Público dia 17, como a governadora queria.Ela reuniu a bancada de apoio na quinta-feira para pedir adiamento na votação dos próximos vetos. Foi durante essa reunião que Antônio Jácome deixou a liderança à disposição. Até o momento, nenhum deputado está sendo cotado para substitui-lo.