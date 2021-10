STTU vai adotar tarifa social na próxima sexta Benefício será aplicado devido os feridos do Dia do Trabalhador e de Corpus Christi.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano de Natal (STTU) vai adotar a tarifa social na próxima sexta-feira, 1º de maio, feriado pelo Dia do Trabalhador. O secretário Kelps de Oliveira Lima publicou portaria estabelecendo o benefício.



Além da próxima sexta-feira, Kelps Lima também já divulgou que no dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi, a tarifa social também será adotada.



Com o benefício da tarifa social, o preço da tarifa inteira no transporte público da cidade é reduzido em 50%, passando a custar 90 centavos. Os vales-transporte e passes estudantis serão aceitos normalmente nas datas da tarifa social.