Declarações no RN somam mais de 219 mil No último dia de entrega, Receita Federal contabiliza 1.500 declarações por hora no Estado.

Os contribuintes do Rio Grande do Norte estão apressados para entrega das declarações do Imposto de Renda, ano base 2008, no último dia de entrega dos formulários. O sistema da Receita está registrando mais de 1.500 declarações por horas, oriundas dos contribuintes que deixaram a declaração para última hora. Até a manhã desta quinta-feira (30) foram entregues 219 mil e 800 declarações.



O supervisor da Receita, Fernando Daiha, afirma que a quantidade de declarações segue o ritmo esperado para o último dia. “As declarações chegam em grande quantidade no último dia e devem atingir 227 mil declarações”, explica.



Para os contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda, o supervisor aconselha. “A receita orienta aos contribuintes que acelerem a entrega das declarações para que não ocorra problema de congestionamento no sistema”, frisa.



Fernando Daiha lembrou ainda da importância de declarar apenas o que está documentado. “O contribuinte deve estar munido da documentação que está declarando para comprovar, caso seja pego na malha fina da Receita”, justifica.



Sobre os contribuintes que desejam acrescentar informações, mas que já fizeram a declaração, Fernando aconselha. “Até hoje, os contribuintes podem fazer as correções e as informações serão gravadas por cima das antigas. Passado o prazo da entrega, o contribuinte ficará com duas declarações uma original e uma retificadora”, afirma.



Pagamento

O pagamento da 1ª cota do Imposto de Renda deve ser pago hoje, na mesma data do prazo final de entrega de declarações.



Horário

As declarações podem ser entregues pela internet até as 24h de hoje e pelos formulários, entregues nos Correios até o horário de funcionamento de cada agência.



Restituição

O pagamento da restituição do Imposto de Renda será feito em sete lotes, começando de 15 de junho até 15 de dezembro. Os contribuintes acima de 65 anos, tem prioridade no recebimento do valor devolvido.



As restituições do Imposto de Renda obedecerão à sequência de entrega das declarações, priorizando as enviadas via Internet.