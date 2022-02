Papa reúne menos de 20 mil pessoas em estádio de Amã Na plateia da missa de hoje, estavam centenas de crianças com bandeiras da Jordânia e do Vaticano, autoridades cristãs ortodoxas e missionários vindos do Egito.

O papa Bento 16 teve na manhã deste domingo (10) o contato com o maior público em sua visita à Jordânia, iniciada na sexta-feira. Entre 15 mil e 20 mil pessoas assistiram à missa celebrada por ele no Estádio Internacional de Amã. Público bem menor que os cerca de 1,5 milhão de fiéis que assistiram à missa do Campo de Marte, em São Paulo, em maio de 2007.



Também sem comparação com as 2 milhões de pessoas que estiveram na missa que ele celebrou ao ar livre nos subúrbios de Luanda, capital de Angola, no último dia 22 de março. A Jordânia é um dos berços do catolicismo.



É fato: se fosse um time de futebol, poderia ser dito que na Jordânia (com 92% da população fiel ao islamismo) o papa joga "fora de casa". A presença de público nos eventos de que ele participou no país foi míngua, em comparação com as multidões atraídas em suas viagens por países católicos.



Na plateia da missa de hoje, estavam centenas de crianças com bandeiras da Jordânia e do Vaticano, autoridades cristãs ortodoxas, missionários vindos do Egito e grupos católicos do Líbano, além de várias comunidades da própria Jordânia.



A quantidade minoritária de fiéis no país, porém, não é algo que preocupa o Vaticano, pelo menos por essas bandas. No país, por exemplo, a Igreja não faz trabalhos de evangelização. O padre Rifat Bader, porta-voz oficial do Vaticano na Jordânia, explica: "não falamos sobre evangelização aqui, mas sobre respeito mútuo. Focamos em trabalhos de educação (em universidades e institutos mantidos pela Igreja Católica), mas sem o objetivo de que os estudantes se convertam ao cristianismo, mas para que eles se tornem bons humanos", disse.



O papel e a importância do cristianismo são reconhecidos no país pelas autoridades muçulmanas. O príncipe Ghazi bin Muhammad bin Talal, em discurso feito ao receber Bento 16 na mesquita do Rei Hussein, ontem (dia 9), disse que a Jordânia aprecia o fato de que os cristãos estavam no país 600 anos antes dos muçulmanos. E lembrou ainda de alguns fatos: "Os cristãos hoje, na Jordânia, por lei, têm 8% das cadeiras do Parlamento e cotas similares em todos os níveis do governo e da sociedade, embora seu número seja menor do que esse na realidade (6% da população é cristã, em sua maioria, ortodoxa)".



O príncipe ressaltou, logo no início do mesmo discurso, que Bento 16 é o líder da maior religião do mundo e que, somados aos muçulmanos, os dois grupos totalizam 55% da população mundial.



Rio Jordão

O papa Bento 16 visita ainda neste domingo um lugar da Terra Santa que é foco de controvérsias: o sítio do batismo de Jesus, no rio Jordão, que forma a fronteira entre a Jordânia e Israel. O papa abençoará o local em que, segundo descoberta de arqueólogos em meados da década de 90, João batizou Jesus. Em território jordaniano, o local rivaliza com o ponto no outro lado do rio, portanto em território israelense, visto por muitos como o local correto.