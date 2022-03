Natal comemora Semana Internacional do Museu

Itaércio Porpino João Redondo faz parte do acervo do Museu de Cultura Popular, na Rbeira.

Em Natal, os eventos se dividem entre os principais museus. No Forte dos Reis Magos será aberta à visitação a exposição “Do Marco ao Forte - Um roteiro imagético das praias do litoral Norte”.O Museu de Arte Sacra, ao lado da Igreja Santo Antônio, na Cidade Alta, recebe a exposição “Roteiro Turístico das Igrejas da Cidade do Natal”; enquanto o Museu Café Filho apresenta a mostra fotográfica “Edificações de uso residencial: um roteiro patrimonial”.O Memorial Câmara Cascudo, da praça André de Albuquerque, continua com a exposição “Ler/sonhar: signos da busca da brasilidade nas dedicatórias de Mário de Andrade a Câmara Cascudo”.A mostra reúne correspondências e obras trocadas entre os dois intelectuais entre 1924 e 1944, além de objetos, como o ganzá presenteado pelo coquista potiguar Chico Antônio a Cascudo, por ocasião de sua visita com Mário de Andrade ao Engenho Bom Jardim (Goianinha/RN) em janeiro de 1929.Nos dias 22 e 23 de maio, a Pinacoteca do Estado, na praça 7 de Setembro será palco do seminário Patrimônio e Turismo, além de expor o “Roteiro de um Turista Aprendiz”.O Museu de Cultura Djalma Maranhão receberá na segunda-feira (18) a diretora do Iphan-RN para uma palestra sobre patrimônio cultural.O museu também vai exibir filmes e vídeos documentários terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21), às 10h e 15h. Enquanto isto, a exposição de Arte Naif estará aberta à visitação.Já o Museu Câmara Cascudo, na avenida Hermes da Fonseca, fica com a exposição “Caminhos do Mar”, fotografias que retratam o turismo e as outras atividades econômicas desenvolvidas à beira-mar no Rio Grande do Norte e a exposição “Pipa: conciliando turismo e proteção ambiental” com rochas, réplicas da fauna marinha e trilha sensorial.Quem visitar o Museu Câmara Cascudo, verá ainda a projeção contínua do filme “O Museu Câmara Cascudo: uma opção para o turismo cultural do RN”.