Atlético/GO anuncia renovação de seis jogadores para Série B Alysson, Jorge Henrique, Ferreira, Douglas, Jair e Chiquinho foram os primeiros a assinar o novo vínculo.

O planejamento da Série B do Campeonato Brasileiro continua sendo o foco do Atlético nesta semana. Seis jogadores que tinham seus contratos se encerrando já renovaram e permanecerão até o término da temporada 2009. Alysson, Jorge Henrique, Ferreira, Douglas, Jair e Chiquinho foram os primeiros a assinar o novo vínculo. Outros seis atletas ainda discutem a renovação com a diretoria.



As renovações foram confirmadas pelo diretor de futebol, Adson Batista. "Estes jogadores produziram, mostraram interesse em parmanecer e se adequam na forma do Atlético de trabalhar", disse o diretor que confirmou que os novos vínculos tem término no fim da Série B.



O lateral-esquerdo Alysson, um dos atletas que vai permanecer no elenco, ficou satisfeito com a renovação e espera ter mais oportunidades na Série B. "São 38 jogos agora. Espero ter mais chances para jogar e ajudar o Atlético no objetivo de levar o time para a Série A", disse o lateral.



Luciano Totó, Elcimar, Romeu, Lindomar, Edylton e Jailson ainda discutem a permanência ou a saída do clube. O time ainda receberá alguns reforços.



Fonte: Site do Atlético/GO