Cine Mais Cultura: Oficina orienta interessados em cineclubismo

Será realizada nesta terça-feira (7) uma oficina para entidades que desejam participar do Edital do Cine Mais Cultura, cujas inscrições estão abertas até o dia 20 deste mês. A capacitação será ministrada pelos representantes do Cineclube Natal Nelson Marques e Enrique Escoda, no Auditório Franco Jasiello, subsolo da FJA das 9h às 12h.A realização é do Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto, e em parceria com o Cineclube Natal realizamO Cine Mais Cultura é um programa do Ministério da Cultura (Minc) que pretende democratizar e regionalizar a difusão do audiovisual.Em todo o Brasil serão selecionadas 100 entidades que irão receber kits com equipamentos de projeção digital, incluindo uma câmera MiniDV, tela para projeção de 4×3 metros, um projetor de vídeo, um aparelho leitor de DVD, uma mesa de som, quatro caixas de som.Além desses aparelhos, os clubes de cinema receberão um pacote de 103 DVDs com 330 filmes brasileiros em curta, média e longa-metragem, produzidos desde 1920 até o ano passado.A ação integra o Programa Mais Cultura - que faz parte da Agenda Social do Governo Federal - e atuará sobre o tripé tecnologia digital, conteúdo e capacitação cineclubista.Além dos 100 cineclubes previstos no edital, o Minc pretende abrir novos editais este ano e fazer parcerias com os estados e municípios. A meta é ter até 2010, 1.200 cineclubes.O Edital do Cine Mais Cultura pode ser obtido no site do Ministério da Cultura: http://www.cultura.gov.br