Ciel está regularizado e deve enfrentar o Potyguar Jogador teve seu nome inscrito no BID da CBF na tarde desta sexta-feira.

Envolvido em polêmica antes mesmo de sua chegada a Natal, que mudou de data algumas vezes, o atacante Ciel, aposta da diretoria do América, pode ser a novidade maior do técnico Vereador para a partida deste sábado (28), em Currais Novos, diante do Potyguar.



Na tarde desta sexta-feira(27), o jogador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), no site da CBF. O jogo válido pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. O jogador assinou contrato com o América até o final do ano.



Ciel deve entrar na vaga aberta com a expulsão do artilheiro Lúcio, devendo formar dupla de ataque ou trio de ataque com Bibi e Helinho. O confronto é fundamental para as pretensões do clube na competição, por isso que a aposta única é pelo três pontos