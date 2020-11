Santos vence Mogi Mirim e volta ao G4 Neymar e Paulo Henrique, jovens valores, foram os destaques da equipe na vitória no Pacaembu.

Pelo placar de 3 a 0, o Santos FC venceu o Mogi Mirim neste domingo (15), no Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacembu). Na partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, os gols do Peixe foram marcados por Paulo Henrique, Roni e Neymar.



Com o resultado, o Alvinegro Praiano soma 27 pontos e retorna ao G4, grupo das equipes que estariam classificadas às semi-finais do Paulistão, caso já estivesse terminada a primeira fase do campeonato.



O Santos começa pressionado. Aos 11 minutos, Pará arrisca de fora da área, mas a bola sai por cima do gol de Marcelo Cruz



Na primeira chance do Mogi Mirim, aos 13 minutos, a bola sobra para Giovanni, que chuta de primeira, errando para a linha de fundo.



Em seguida, aos 15 minutos, o meia Lúcio Flávio responde, arriscando de fora da área, mas a bola sai por cima do gol do Mogi Mirim. Aos 19 minutos, Neymar vai para cima dos zagueiros do Mogi Mirim e mete um chapéu em Anderson Conceição.



O Mogi tenta reagir. Aos 25 minutos, Marcelo Régis faz jogada pela direita, cruza, mas Fabão vai bem na bola e bota para escanteio.



O Alvinegro Praiano segue pressionando. Aos 32 minutos, Neymar sofre falta entrada da área. Na cobrança, Lúcio Flávio chuta em direção ao gol, mas a bola é desviada pela zaga do Mogi.



Já aos 43 minutos, Neymar, da direita da grande área, faz uma bela enfiada de bola para Paulo Henrique, que acaba chutando em cima do goleiro. O primeiro tempo termina em 0 a 0.



O segundo tempo começa com pressão da equipe santista. Já aos três minutos, Triguinho sobe pela esquerda, cruza, mas zaga corta.



Aos cinco minutos, Lucio Flávio cobra falta, Roni cabeceia na trave, a bola sobra para novo cabeceio do atacante, mas Marcelo Cruz espalma e a bola acaba sendo afastada pela zaga do Mogi.



Já aos nove minutos, Paulo Henrique recebe de Roni, finta na entrada da área e bate colocado. A bola se perde sobre o gol de Marcelo Cruz.



Gol do Santos FC, aos 12 minutos. Roni tenta chutar da entrada da área, mas a bola sobra para Paulo Henrique que estica a perna para fazer o tento.



Pouco tempo depois, o Peixe marca o segundo gol. Aos 23 minutos, após o cruzamento de Luizinho pela direita, Roni sobe e cabeceia firme, no canto de Marcelo Cruz.



Cinco minutos depois, o Neymar faz seu primeiro gol pela equipe do Santos FC, ampliando o placar. Após o cruzamento de Triguinho, o jovem atacante escora de cabeça, sem chance de defesa para Marcelo Cruz.



Já aos trinta e oito minutos, Germano arrisca de fora da área, mas o goleiro do Mogi Mirim segura.



O Mogi Mirim ainda tenta descontar. Aos 42 minutos, Rick cruza para a área, mas Neguette escora de cabeça, pela linha do fundo.



O próximo adversário do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista é o Corinthians. As equipes se enfrentam no domingo (22), ás 16 horas, no Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu).



Antes disso, o Santos FC terá pela frente o Rio Branco (AC), no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada nesta quarta-feira (18), às 21h50, no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos – litoral de São Paulo.



Santos FC x Mogi Mirim

Gols: Paulo Henrique, aos 12 minutos; Roni, aos 23 minutos; e Neymar aos 28 minutos.

Cartões Amarelos: Neguette, Luiz Henrique e Giovanni (Mogi Mirim); e Bolaños (Santos FC).

Árbitro: Márcio Roberto Soares

Auxiliares: Jumar Nunes Santos e Fábio Aparecido Gomes Ribeiro

Local: Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), em São Paulo (SP)

Data: 15/03/2009

Horário: 19h10

Santos FC

Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Fabiano Eller, Triguiho, Germano, Pará, Paulo Henrique (Molina), Lúcio Flávio, Neymar (Bolaños) e Roni (André). Técnico: Vagner Mancini.

Mogi Mirim

Marcelo Cruz, Willian Alves, Thiago Couto (Willian),Neguette, Anderson Conceição, Luís Henrique, Giovanni, Joelson (Rick), Luiciano, Marcelo Régis (André Luiz) e João Sales. Técnico: Paulo Campos.