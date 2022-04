Conselho Municipal de Cultura tem eleições na quarta-feira Podem se candidatar e votar artistas registrados no Cadastro Municipal de Entidades Culturais (Cmec), há pelo menos seis meses.

Os artistas interessados em se candidatar para o Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Natal devem procurar a Fundação Capitania das Artes até a manhã da quarta-feira (20), quando será realizada a eleição.



O evento marcará o encerramento da 3ª Conferência Municipal de Cultura, que pretende criar o Fundo Municipal da Cultura. É também para administrar este Fundo, que será formado o novo Conselho.



O grupo paritário tem 10 participantes, dos quais cinco são indicados pela Funcarte e os demais são eleitos pela classe artística a cada dois anos.



Tanto para votar, quanto para ser candidato, o artista deve ter seu nome no Cadastro Municipal de Entidades Culturais (Cmec) da Funcarte, há no mínimo, seis meses. Cerca de mil profissionais são habilitados na capital potiguar.



Segundo o organizador da Conferência e diretor do Núcleo de Qualificação da Funcarte, Henrique José, a equipe tem caráter deliberativo.



“O trabalho é feito aconselhando a gestão. Para um prédio ser considerado patrimônio histórico, deve passar pelo Conselho” exemplifica uma das ações, ao informar que o CMC não é só para gerir o Fundo, que apesar de estar sendo discutido este ano, está previsto em lei municipal desde 2006.



De acordo com a lei Nº 5.760, de 30 de novembro de 2006, uma das competências do Conselho é “gerenciar o Fundo Municipal de Cultura, decidindo sobre sua aplicação e acompanhando e fiscalizando a execução de projetos aprovados pelo mesmo”.



Como disse Henrique José, “estava em lei, mas não estava na prática”. Para ele, a criação é um passo importante para a cultura local. “É um compromisso dessa gestão instaurar o Fundo”.