Expectativa para inflação oficial este ano tem leve queda e fica em 4,25% Para 2010, a expectativa para o índice oficial de inflação caiu de 4,46% para 4,42%.

A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano teve leve recuo de 0,01% e ficou em 4,25%. A estimativa, em queda há seis semanas, consta do boletim Focus, publicação semanal elaborada pelo Banco Central com base em projeções de instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia.



Para 2010, a expectativa para o índice oficial de inflação caiu de 4,46% para 4,42%. Estimativas para este ano e para o próximo estão abaixo do centro da meta de inflação de 4,5%. A meta tem margem de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, o limite inferior é de 2,5% e o superior de 6,5%.



O Banco Central usa como instrumento para controlar a inflação a taxa básica de juros, a Selic, que, na previsão dos analistas, deve ser reduzida de 11,25% para 10,25% ao ano na reunião marcada para os dias os dias 28 e 29 deste mês.



Ao final deste ano, os analistas mantêm a previsão de que a Selic estará em 9,25% ao ano. Para 2010, a estimativa foi ajustada de 9,38% para 9,50% ao ano.



Quanto aos demais índices de inflação, a expectativa dos analistas também é de queda. Para o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), a redução foi de 3,03% para 2,41%. A projeção para o Índice de Geral de Preços de Mercado (IGP-M) caiu de 2,71% para 2,22%.



Em 2010, a expectativa para os dois índices é de 4,5%. No caso do Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), a estimativa caiu de 4,37% para 4,36%. Para 2010, a projeção para os três índices é de 4,5%, a mesma da semana anterior.



A estimativa para os preços administrados em 2009 foi mantida em 4,5%. Para 2010, foi alterada de 4,5% para 4,3%. Os preços administrados referem-se aos valores cobrados por serviços monitorados (combustíveis, energia elétrica, telefonia, medicamentos, água, educação, saneamento, transporte urbano coletivo e outros).