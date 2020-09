Palmeiras e Corinthians se enfrentam no clássico dos invictos Quem vencer o confronto que será realizado acabará com a invencibilidade do adversário.

Além das disputas habituais que envolvem uma partida da dimensão de Palmeiras e Corinthians, neste domingo (08), em jogo válido pela 12ª rodada do Paulistão, quem vencer o confronto que será realizado no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, acabará com a invencibilidade do adversário.



Os dois clubes paulistas ocupam as primeiras posições da competição (o líder é o Palmeiras com 28 pontos e o vice é o Corinthians, com 25) e são os únicos que ainda não saíram de campo derrotados.



Para a partida, os departamentos de marketing de ambas equipes decidiram inovar para chamar o público e criaram um logotipo próprio para o clássico, com o objetivo de promovê-lo. A denominação estará presente na manga das camisas e na bola do jogo.



Quem vencer o jogo receberá o Troféu Osvaldo Brandão, que será de posse transitória, com a vantagem do empate para a equipe mandante, ou seja, se o confronto deste domingo terminar empatado, quem levará o troféu será o Palmeiras.



O diretor de futebol da equipe alviverde, Genaro Marino, comentou sobre a importância desta partida e dessa nova união. “Como foi considerado um dos dez maiores clássicos do mundo, ele tem que ser tratado de forma diferenciada. As equipes unidas têm 40 milhões de torcedores. Por isso, a criação de uma taça e de um relacionamento entre estes dois tradicionais clubes irá engrandecer o futebol”.



O atacante Keirrison, destaque da temporada, concordou com o diretor. “Ideia muito bacana, dá um exemplo para que não aconteça violência. Rivalidade sadia, sem violência dentro e fora de campo. Acredito que eles queiram promover um jogo de futebol bonito.”





Em entrevista coletiva, o atacante Ronaldo, que estreou pelo Corinthians na vitória sobre o Itumbiara (GO) pela Copa do Brasil, também falou sobre a competitividade entre os times. “Não sou a favor de aumentar a rivalidade entre os clubes, ela já existe. O corintiano não pode ter raiva do palmeirense, e o palmeirense não pode ter raiva do corintiano. Tem de acabar com a violência nos estádios. As imagens vão para a Europa e denigrem a imagem do futebol brasileiro.”





Líder do Paulistão, o Palmeiras espera manter a boa fase da competição e esquecer o mau momento vivido na Copa Libertadores – a equipe foi derrotada em casa pelo Colo Colo (CHI) e amarga a lanterna do Grupo 01. Contudo, Genaro Marino acredita que não existe uma relação entre os torneios. “Uma competição é distinta da outra. Estamos bem no Paulista, com um comportamento excelente, mas precisamos ajustar a equipe para a Libertadores. Mas estamos fazendo um trabalho de duas frentes.”





Em relação a desfalques, o goleiro Marcos continua se recuperando de um edema na coxa direita e está vetado pelo departamento médico. Como seu substituto imediato, Bruno ficará com a vaga.



Em contrapartida, o destaque da temporada, o atacante Keirrison, que marcou 13 gols em 10 jogos na temporada, chegou a ser dúvida e deverá atuar no confronto. “Será um jogo difícil, complicado, entre duas equipes que vem bem no campeonato. Mas queremos manter nossa boa fase”, disse o artilheiro.



Já o Corinthians, vice-líder, vive um momento diferente do arquirrival. Apesar de ter empatado a última partida da competição estadual com o Marília por 1 a 1, a equipe venceu o Itumbiara (GO) por 2 a 0, fora de casa, eliminou o confronto de volta e deu o primeiro passo rumo ao principal objetivo da atual temporada: a classificação para a Copa Libertadores da América de 2010, ano do centenário do clube.



No último confronto, a principal atração foi a estreia do atacante Ronaldo, que despertou o desejo do atleta de iniciar como titular o clássico. “Claro que é melhor começar jogando. A concentração é outra, o estímulo é outro, você está no ritmo dos outros jogadores. E quando você entra no segundo tempo, normalmente, a partida termina com cinco jogadores atacando e cinco defendendo, vira jogo de pelada. Mas isso não depende de mim. Eu só me coloco à disposição do Mano Menezes. Ele é quem vai decidir”, afirmou em entrevista coletiva.



Na história dos clássicos, as equipes já se enfrentaram 329 vezes, com uma pequena vantagem do mandante da partida deste domingo. O Palmeiras venceu em 119 ocasiões, o Corinthians em 112 e o empate foi visto em 98 oportunidades. Em relação aos gols marcados, a equipe alviverde também está na frente, com 482 a favor e 441 contra.





Ficha Técnica



Palmeiras: Bruno; Maurício Ramos, Edmílson e Marcão (Danilo); Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Armero; Willians e Keirrison. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



Corinthians: Felipe; Fabinho, Chicão, Willian e André Santos; Cristian, Elias, Boquita e Douglas; Jorge Henrique e Dentinho.Técnico: Mano Menezes.



Arbitragem: Cleber Wellington Abade, Carlos Augusto Nogueira Junior e Nilson de Souza Monção.

Local: Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.

Data e horário: 08 de março, às 16h.





Outros jogos



18h30 Bragantino x Marília

18h30 Portuguesa de Desportos x Ponte Preta

19h10 Mogi Mirim x São Paulo

19h10 Guaratinguetá x Grêmio Barueri