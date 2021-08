Frede e Gasparino também deixam o América; Vinícius permanece

Site oficial do América Vinícius ganha nova chance e vai disputar a Série B

Os profissionais chegaram a um acordo com a diretoria rubra e foram muito elogiados pelo comportamento dentro e fora do campo. A novidade maior na sede do América, no entanto, ficou por conta do volante Vinícius, que chegou a ser anunciado como dispensado, mas vai ficar para a Série B.O presidente José Rocha fez questão de ressaltar o profissionalismo dos atletas, agradecendo os serviços prestados ao clube. “As portas do América ficam abertas para os dois, são profissionais de muito caráter”, disse o dirigente ao site oficial do clube.ViníciusApós ter seu nome na lista de dispensas, o volante Vinícius, que por problemas musculares, praticamente não atuou neste estadual, recebeu um voto de confiança da diretoria e será reintegrado ao elenco.O atleta aceitou as condições impostas para sua permanência, dentre elas, a redução de salário e o prazo de dois meses para o atleta mostrar seus valores individuais.