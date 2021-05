Potyguar só vai escalar time à beira do campo, outra vez O técnico Neto Matias volta a depender do Departamento Médico para definir quem vai encarar o ABC neste domingo (05.04).

O técnico Neto Matias, do Potyguar, está nas mãos novamente do Departamento Médico do "Leão do Seridó" - para definir quem vai começar jogando contra o ABC, neste domingo (05.04) em Currais Novos.



Os zagueiros Roquete e Jefferson, em princípio, não têm condição de jogo - eles não atuaram na rodada da última quinta e será questão de sacrifício caso entrem em campo. Falando nisso, sacrifício certo é o do atleta Thiago, listado para a partida.



Por outro lado, o Potyguar volta a contar com os atacantes Quirino "O Cara" e Gil Paraíba, que também não jogaram na quinta. No fim das contas, o técnico Neto Matias vai "prender" novamente a escalação até momentos antes da partida.



Potyguar x ABC terá lugar no estádio Coronel José Bezera, às 17h.