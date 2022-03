Assembleia aprova empréstimo de R$ 300 milhões para o Governo

Vlademir Alexandre

Os parlamentares votaram pela dispensa de tramitação nas Comissões da Casa para agilizar a liberação destes recursos. Porém, até a conclusão da votação, os parlamentares manifestaram opiniões contrárias em vários momentos. O único deputado que votou contra o empréstimo, no entanto, foi Álvaro Dias, líder do PDT.Antes do inicio da sessão, o presidente da Casa, deputado Robinson Faria (PMN), reconheceu que o valor do empréstimo era alto, mas lembrou que o retorno financeiro para o Estado seria muito maior. “Estamos falando da construção dos acessos ao novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante que vai trazer muitos benefícios para o Rio Grande do Norte, sem contar com a construção de estradas em várias regiões importantes. O retorno econômico para o estado é muito grande”, ressaltou Robinson Faria.O presidente afirmou ainda que o projeto teria passado pela Comissão de Justiça da Casa, e que se encontrava na Assembléia há 20 dias. “O deputado Getúlio Rego questionou o detalhamento das obras na sessão de ontem (12), mas o projeto passou pela Comissão da qual ele faz parte e representantes do Governo estiveram aqui na manhã de hoje (13) para tirar todas as dúvidas dos parlamentares”, disse o deputado.Representando a bancada oposicionista, o deputado Getulio Rego (DEM) acabou contradizendo Robinson Faria, no que diz respeito a tramitação do Projeto na Casa. “Estou aguardando os anexos que o governo prometeu para que possamos votar. Até porque não passou pela Comissão de Justiça, e o valor que está sendo solicitado pelo governo do estado é muito alto. Estamos falando de R$ 300 milhões. E quem vai pagar essa conta é o próximo gestor, não será a governadora Wilma de Faria não. É o povo quem vai ficar com esta conta, pagando mais de R$ 2 milhões por mês de encargos financeiros”, argumentou o democrata.As discussões entre o líder do Governo, deputado Antônio Jácome e o oposicionista Getúlio Rego persistiram antes da votação, sobre a falta de uma análise maior sobre a matéria a ser votada, mas a maioria decidiu pelo empréstimo.O projeto diz respeito a um programa de construção de rodovias, no valor total de R$ 229.919.479,920. Deste montante, R$ 78.508.479,92 são para os acessos ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante.Também está incluída a construção do acesso ao Distrito Industrial de Baraúna e Adequação viária da Rodovia RN 105, no valor de R$ 33.611.000,00; acesso ao Santuário da Irmã Maria Lindalva na BR 304 no valor de R$ 4.800.000,00; No Seridó, um contorno na RN 118 com acesso ao município de Caicó avaliado em R$ 1.700.000,00; estradas na RN 406 proximo a Afonso Bezerra/ Malheiros na entrada da RN 118 no valor de R$ 23.800.000,00; 2º trecho da rodovia do Melão na entrada das BR 304 e RN 015 em Baraúna com recursos na ordem de R$ 31.500.000,00.Além dessas obras, também estarão inclusas o contorno na cidade de Jucurutú, na RN 118, no valor de R$ 9.000.000,00; acessos na entrada da RN 003 (Espírito Santo)/ Jundiá e entrada da RN 160 (Brejinho) no valor de R$ 10.400.000,00; acesso a entrada da BR 405 em Apodi para a Barragem Santa Cruz, orçada em R$ 4.300.000,00; acesso a Sibaúma e Barra de Cunhaú no valor de R$ 2.800.000,00; acesso a Serrinha dos Pintos e Pilões nas RNs 075/117 no valor de R$ 12.500.000,00 e, por fim, estrada na RN 307, em Ceará Mirim na entrada da BR 101 orçada em R$ 17.000.000,00.