Médico é preso pela PF acusado de emitir recibos falsos A prisão realizada em Natal (RN) é decorrente de um mandado preventivo expedido pelo Juiz da 1ª Vara Federal de Aracaju (SE).

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte prendeu na última sexta-feira (27), quando clinicava em um posto de saúde da zona leste de Natal, um médico mineiro, de 54 anos. A prisão é decorrente de um mandado preventivo expedido pelo Juiz da 1ª Vara Federal, de Aracaju (SE).



Isso porque o preso foi denunciado em uma ação criminal por ter emitido indevidamente, entre os anos de 2002 e 2004, 339 recibos falsos em favor de contribuintes para uso na declaração de imposto de renda, ocasionando aos cofres públicos prejuízo da ordem de três milhões de reais.



Ainda segundo a denúncia do Ministério Público Federal, no local indicado pelos contribuintes como sendo da realização dos procedimentos declarados pelo médico não havia sequer equipamentos adequados para se efetivar as intervenções cirúrgicas, pesando ainda contra o suspeito prática semelhante na Seção Judiciária do RN, onde fora preso em flagrante no ano de 1999.



Também existe um mandado de prisão preventiva em aberto expedido recentemente em outro processo em Sergipe. Além disso, o preso estaria registrado em Conselhos Regionais de Medicina de vários estados da Federação.



Até ser localizado pela PF, o seu paradeiro era totalmente desconhecido pela Justiça. Custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Natal, o médico deverá ser transferido nos próximos dias para a capital sergipana onde responderá pelos crimes dos quais é acusado.