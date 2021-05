Caic de Lagoa Nova sedia Festival de Atletismo Othon Militão O terceiro evento oficial da modalidade terá competições em cinco categorias.

Neste sábado (04.04), o Caic Esportivo de Lagoa Nova será o palco de mais uma competição de atletismo, a terceira do calendário oficial de 2009.



A partir das 14h será dado ao Festival Othon Militão Jr., com disputas em cinco categorias - pré-mirim (com as provas de 600 m rasos e arremesso de peso), mirim (com 1.000 m rasos e peso), juvenil (com peso, lançamento de disco, 5 mil m marcha atlética e 10 mil m marcha atlética), menor (com peso, 200, 800 e 3 mil m rasos, salto com vara, salto em distância, 400 m com barreira, disco, 5 mil m marcha e 10 mil m marcha) e adulto (com disco, peso, 200, 800 e 3 mil m rasos, vara, distância, 400 m com barreira, 5 mil m marcha e 10 mil m marcha).



O Festival Othon Militão Jr. tem realização da Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNAt).