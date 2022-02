Primeira Semana de Gastronomia da UnP começa hoje

O Curso de Gastronomia realiza a I Semana de Gastronomia da UnP: O Sabor do Saber, que começa nesta segunda (11) e segue até a quarta-feira (13).O evento comemora o dia do Chef (13 de maio) e é realizado no Campus da avenida Salgado Filho.O objetivo da Semana é apresentar, discutir e exercitar conteúdos técnico-operacionais e informações culturais da área de gastronomia. Na programação estão previstas atividades como palestra, workshop e mesa redonda.As inscrições podem ser feitas nas Centrais de Atendimento da UnP por R$30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3215 1279. Confira a programação clicando aqui