Palmeiras está em Natal e treina hoje à tarde no CT Vicente Farache

Website do Palmeiras Palmeiras faz treino fechado hoje à tarde no Centro de Treinamento do ABC

Os atletas que iniciaram atuando contra o Coritiba fizeram apenas um trabalho de recuperação, enquanto o restante do elenco, incluindo a maioria dos titulares, participou de atividades físicas.Em seguida, o elenco já começou o planejamento visando a partida de terça-feira (12), contra o Sport, em Recife. O time embarcou às 19h30 deste domingo (10) para Natal-RN, de voo fretado.Nesta segunda-feira (11), a equipe treina às 16h no centro de treinamento do ABC. A entrada será fechada para a imprensa, que terá acesso ao treino somente no final das atividades, para realização de entrevistas.A delegação vai deixar Natal-RN e seguir para Recife na tarde de terça-feira (12), de voo fretado.Seguiram viagem para Recife os 24 incritos na Copa Libertadores, com exceção do zagueiro Edmílson, que está lesionado. O atacante Willians, que deixou o jogo contra o Coritiba sentindo dores no púbis, realizou exames neste domingo e nada foi constatado."Foi apenas um susto. Me reapresentei sem nenhum tipo de problema ou dor. Talvez tenha sido um pouco de cansaço", explicou Willians, que vibrou por ter voltado a marcar. "Foi um lance de oportunismo. Tive duas chances no primeiro tempo, precisava fazer o gol de qualquer jeito."Os relacionados para o jogo contra o Sport são: Marcos, Bruno e Deola [goleiros], Wendel, Fabinho Capixaba, Pablo Armero e Jefferson [laterais], Danilo, Maurício Ramos, Marcão, Jéci e Maurício [zagueiros], Pierre, Souza, Mozart e Jumar [volantes], Diego Souza, Cleiton Xavier e Evandro [meias], Keirrison, Willians, Ortigoza, Marquinhos e Lenny [atacantes].