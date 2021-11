Agaciel Maia é acusado de chefiar esquema de corrupção no Senado

Vlademir Alexandre Agaciel Maia é alvo de nova denúncia

Na acusação, o casal conta que Agaciel, que passou 14 anos no cargo, é sócio de todas as empresas terceirizadas que têm contrato com o Senado. Segundo a revista, o casal Zoghbi não revelou quais os senadores que se beneficiam dos supostos esquemas chefiados por Agaciel Maia.Os Zoghbi resolveram falar após a revista ter informado, na semana passada que João Carlos usou sua ex-babá como laranja de três empresas criadas por ele para administrar contratos com o Senado. A partir daí, o casal pediu uma nova entrevista para revelar o suposto esquema.Por causa da reportagem de Época, o presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP) determinou que a Polícia Legislativa investigasse Zoghbi que já respondia sindicâncias por supostamente ter utilizado um apartamento funcional da Casa para acomodar parte da sua família. Nesta quinta-feira (30), ele pediu aposentadoria para escapar da demissão.*Com informações da Época e Folha on-line.