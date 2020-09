ABC e América na abertura do 2º turno do Estadual neste domingo

O clássico de maior tradição do futebol potiguar abre o 2º turno do Campeonato Estadual. ABC e América se enfrentam neste domingo (8), às 16h30, no estádio Frasqueirão. Ainda pela primeira rodada jogam às 17h: Potyguar de Currais Novos x Baraúnas e Santa Cruz x ASSU.

O clássico em Natal reúne as principais torcidas do Estado em jogo que promete superar a marca de 15 mil pessoas. Para isso, os ingressos estão sendo vendidos na central de bilheterias do Machadão e no estádio Frasqueirão, por R$ 60 (cadeira) e R$ 20 (arquibancada). Estudantes e idosos pagam meia.

Os técnicos fazem mistério para o duelo. Heriberto da Cunha praticamente definiu aequipe, mas só vai divulgar minutos antes da partida começar. Sandro e Simão serão os alas do esquema 3-5-2 do alvinegro.

No América, Tita não vai poder contar com Fábio Neves, vetado pelo departamento médico,mas terá Júlio Terceiro no meio-campo, regularizado sexta-feira na CBF. A formação só será revelado no Frasqueirão.

O ABC deve entrar em campo com Ranieri, Fabiano, Gaúcho e Ben-Hur; Simão, Erandir, Rogério, Gabriel e Sandro; Paulinho Macaíba e Ivan. Já o América vai com Rodolfo, Carlos Alberto, Adalberto, Frede e Tiago Gasparino; Júlio Terceiro, Alexandre, Diego e Cleisson; Bibi e Lúcio. O árbitro da partida será Paulo Jorge Brandão.