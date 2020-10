RN tem 10 atletas na disputa do Brasileiro de Surf Amador no Ceará Primeira etapa segue até o dia 15/05 e vale vaga na seleção que vai disputar o mundial em abril, no Equador.

A abertura do Circuito Brasileiro Maresia de Surf Amador de 2009 agita pela primeira vez o mar de Taíba, no Ceará a partir desta sexta-feira (13). Cerca de 150 atletas destaques de todo o país, de 11 federações, enfrentam três dias de disputas acirradas e muitas manobras nas categorias Open, Júnior, Mirim, Iniciante, Feminino Open, e Feminino Júnior.



Do Rio Grande do Norte, 10 nomes confirmaram presença no Circuito, entre eles os potiguares Jonathan Correia e Djacson Paulino (Júnior); Rodrigo Silva (Open); Ítalo Ferreira e Madson Costa (Mirim) e Gabriela Silveira (Feminino Open).



Segundo o diretor técnico da Associação Norte-riograndense de Surf (ANS), Oscar Manoel, o RN tem um time forte e as expectativas são positivas. “Temos boas chances na prova e esperamos repetir a classificação de 2007, quando a nossa federação ficou em primeiro lugar por equipe no Campeonato”, aposta Oscar.



A “briga” pelo título e quem sabe até pelo reconhecimento internacional começa cedo no Ceará. No primeiro dia as baterias iniciam às 8h30, com a categoria Open, após a execução do hino nacional e a apresentação das equipes. Na seqüência, disputam os atletas das categorias Júnior e Mirim.



A prova segue sem intervalos até o final da tarde, às 17 horas, mas sem a presença das mulheres no mar. Elas partem para as manobras somente no sábado, com a mesma programação, prova durante o dia todo.



Já no domingo (15), segundo o diretor de prova, Marcos Bukão, o dia será de finais e deve começar um pouco mais tarde, dependendo também do andamento do campeonato. “Se nos dias anteriores não tivermos interrupções, falta de energia, entre outras coisas, iniciamos as baterias da última prova da etapa por volta das 9 horas”, afirmou Marcos.



E no domingo serão conhecidos os campeões desta etapa. Seis deles podem integrar a equipe que vai representar o Brasil no VII Mundial Júnior na Playa de la FAE (Fuerza Aérea do Esquador), Salinas, no Equador, em abril. “Essa é a grande expectativa da estréia da temporada, que deve ser muito boa e disputada”, disse o diretor Marcos Bukão.



E é também um dos diferenciais do Circuito, que além de definir o ranking anual do surf no país, é usado como base das delegações brasileiras em competições no exterior. “É o início de tudo para o esporte no país. Os melhores aqui nos representam em eventos mundiais oficiais e se profissionalizam. O campeonato é essencial para revelar os surfistas mais talentosos da nova geração”, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Surf, Juca de Barros.



Além da etapa no Ceará, o Circuito terá em 2009 outras três provas em diferentes regiões e estados brasileiros: a segunda em São Paulo, na Praia do Guarujá (15/05 a 17/05); a terceira na Bahia, Prais de Batuba (21/08 a 23/08); e a última em Santa Catarina, no Balneário Camboriú (18/09 a 20/09).



*Com informações da Assessoria de imprensa