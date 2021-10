Seminário de Dança começa na terça-feira

Alceu Bett 3ª edição do seminário terá três dias de duração

Este ano, serão realizadas palestras sobre atividade física e nutrição, a história da dança em Natal nos últimos 20 anos, estudo sobre os pés, além de palestra informativa sobre o curso de dança da UFRN.Os alunos da Cia. de Dança, do Grupo Clássico, do Grupo Infantil, de Alongamento e aTurma de Deficientes Visuais também farão apresentações durante o evento.Mais informações podem ser obtidas diretamente na Edtam que fica na Rua Chile, 106, Ribeira. Telefone: 3232-9726.

Veja a programação:

- Palestra “Atividade Física e Nutrição” com a educadora física Rosa Mendonça;- Exposição dos Painéis dos alunos da Edtam;- Palestra “A Dança em Natal nos últimos 20 anos: Lutas e Ousadias” com o mestre em Educação e coordenador artístico da Studio Corpo de Baile, além de diretor da Domínio Cia. de Dança, Edeilson Matias.- Apresentações de Dança com a Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão, Turma de Deficientes Visuais da Edtam e Turma de Alongamento da Edtam;- Exposição dos Painéis dos alunos da Edtam (Tema: O Lago dos Cisnes);- Palestra “Estudo sobre os Pés” com a professora de Educação Física e especialista em consciência corporal, Denise Rovira;- Aula de Dança Popular com o professor João Alexandre;- Aula de dança de rua com o professor Beto Rocha- Exposição dos Painéis dos alunos da Edtam (Tema: O Lago dos Cisnes)- Palestra “A Dança em Cena: apresentando o curso de licenciatura em dança da UFRN” com a professora Dra. Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio;- Apresentações de Dança com a Cia. de Dança do Teatro Alberto Maranhão, Turma de Deficientes Visuais da Edtam e Turma de Alongamento da Edtam;- Exposição dos Painéis dos alunos da Edtam- Apresentações de Dança com a Cia. de Dança do Teatro Alberto Maranhão, Grupo Clássico da Edtam e Grupo Infantil da Edtam.