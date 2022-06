Previsão é de tempo fechado durante o final de semana

As chuvas que começaram nessa sexta-feira (22) em Natal devem durar todo final de semana. De acordo com as informações da Climatempo, as regiões da Zona da Mata e do Agreste nordestinos ficam sob domínio de áreas de instabilidade que espalham muitas nuvens.

Várias áreas de Natal já estão alagadas, principalmente em alguns bairros que tradicionalmente sofrem com as chuvas, como Capim Macio, Nova Parnamirim e o loteamento José Sarney, na Zona Norte.

No Rio Grande do Norte o tempo fica fechado e com chuva ao longo deste sábado (23). A expectativa é de temperatura máxima em 28º e mínima de 24º.



Crédito: UOL