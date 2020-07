Ministério Público discute melhorias na saúde

Dez promotores da saúde se reuniram na Procuradoria Geral de Justiça nesta segunda-feira (2) para uma "reunião de sensibilização" sobre a saúde em Natal e Grande Natal. As cidades de São José de Mipibu, Monte Alegre, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Parnamirim, Macaíba e Nísia Floresta também foram os alvos do encontro.

A atuação dos promotores foi no sentido de reduzir a superlotação do hospital Walfredo Gurgel, através da adequação dos hospitais municipais. O entendimento é que as cidades realizem o atendimento ambulatorial de urgência e emergência durante 24h, evitando assim o encaminhamento de situações de baixa complexidade para os hospitais da rede estadual.

Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional à Promotoria do Consumidor, Melissa Egito, muitos hospitais não cumprem o atendimento 24h. "Algumas unidades não tem escala de plantão fechada, e isso acontece também no período diurno. Isso dificulta o atendimento e provoca a saída para o Walfredo Gurgel, causando o problema de superlotação", explicou.

Uma possível reunião na próxima semana, dessa vez envolvendo o secretário estadual de saúde, George Antunes, pode marcar o início das melhorias nos hospitais. Ainda de acordo com Melissa Egito, algumas unidades apresentam deficiências estruturais, físicas ou de profissionais, que acabam por comprometer o atendimento básico. Será estipulado um prazo de 90 dias para as adequações.

A meta é que os municípios realizem o atendimento a todos os seus habitantes em agudizações da atenção básica, durante o período de funcionamento de seus postos de saúde (diurno). Além disso, estruturem local e o dotem de recursos humanos para o atendimento das agudizações da atenção básica durante as 24h do dia (período noturno e fins de semana).

Outro ponto levantado pelo Ministério Público é a discussão entre os gestores municipais e o estadual, para a implantação de unidades de pronto atendimento em alguns municípios da região metropolitana, de acordo com a regionalização do atendimento.