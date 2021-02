Suplente de Clodovil assume mandato de deputado federal O novo parlamentar, Jairo Paes de Lira (PTC), disse que vai pautar seu mandato pelos fundamentos da Igreja.

O coronel Jairo Paes de Lira (PTC-SP) tomou posse ontem (24) como deputado federal na vaga deixada pelo deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), que faleceu na semana passada.



Ao falar com a imprensa, o novo deputado disse que vai pautar seu mandato nos fundamentos da Igreja. Ele disse ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos.



Ao ser questionado se é um parlamentar linha dura, Jairo Lira disse: “Linha dura, mas coração suave”. O novo deputado também informou que não vai ocupar o gabinete da Câmara, que era usado pelo deputado Clodovil e justificou que tem muitos deputados querendo um gabinete no anexo IV, local onde se localiza o gabinete do seu antecessor.



O PR, partido ao qual estava filiado Clodovil, anunciou hoje que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF), com mandado de segurança contra a decisão do presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), que entendeu que a vaga deixada por Clodovil deveria ser ocupada pelo suplente do PTC, partido pelo qual o parlamentar falecido se elegeu.



O PR argumenta que a vaga deve ser preenchida pelo primeiro suplente do PR que, no caso, é o judoca Aurélio Miguel (PR-SP).