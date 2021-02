RN integra pacto nacional contra tortura Evento em que o Governo assina pacto de intenções contra tortura está marcado para as 10h, na sede da OAB.

O Rio Grande do Norte assina, nesta quarta-feira (25), o pacto de intenções contra tortura no Estado. O evento está marcado para as 10h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Coordenador Geral de Combate à Tortura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Pedro Luís Rocha Montenegro, estará presente.



A vinda dele, articulada pela Ouvidoria de Polícia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), tem como objetivo levar à população a discussão sobre o plano nacional de ações integradas para prevenção e controle da tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos e degradantes e discutir estratégias para implementar mecanismos institucionais e comunitários de prevenção e controle.



Na pauta também haverá discussão sobre a 1ª Conferência de Segurança Pública (Conseg) que será realizada em agosto.



Em 2007, o Rio Grande do Norte assinou o documento compromisso através dos representantes do Poder Executivo, da Assembléia Legislativa, OAB, Defensoria Geral, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Procuradoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça e Conselho Estadual de Direitos Humanos.



Participarão ainda, representantes de diversos outros órgãos da sociedade civil e do poder público.