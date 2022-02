Brasileirão: Inter em São Paulo para enfrentar o Corinthians

Site do Inter D´Alessandro recebe o assédio dos fãs na chegada à capital paulista

Na chegada no aeroporto de Congonhas e depois no hotel, jornalistas gaúchos e paulistas estiveram presentes para registrar. Cerca de 10 torcedores também aguardaram a chegada dos ídolos no hotel e tiraram fotos e pediram autógrafos.O grupo fez uma viagem tranqüila até São Paulo em um vôo que chegou 15 minutos antes do previsto. O tempo estava claro com alguns nuvens e a temperatura girava em torno dos 27 graus.O time está concentrado em um hotel próximo à Avenida Paulista onde ficará até o começo da tarde deste domingo, quando dá início ao deslocamento para o Pacaembu.O auxiliar técnico Cléber Xavier foi ao Parque Antarctica observar o jogo entre Palmeiras e Coritiba neste sábado mesmo. O time paulista será o próximo adversário do Inter, pelo Brasileirão, no dia 17, no Beira-Rio.O volante Sandro, que se recupera de lesão, ficou em Porto Alegre. Em seu lugar, Maycon foi integrado na delegação. Confira os 19 atletas que estão em São Paulo: Marcelo Cordeiro, Giuliano, Taison, D´Alessandro, Rosinei, Glaydson, Nilmar, Índio, Kleber, Andrezinho, Álvaro, Lauro, Alecsandro, Guiñazu, Michel Alves, Danny Morais, Maycon, Bolívar e Magrão.A partida será a 11ª fora de casa na temporada. Até o momento, fora do Beira-Rio, o Inter obteve sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos.Marcou 27 gols e sofreu nove, com um aproveitamento de 76,66%. Na última partida entre os dois times, disputada em 2007, também no Pacaembu, houve empate em 1 a 1. Na ocasião, Magrão fez o gol colorado.