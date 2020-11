Presidente da Fecomercio/RN comemora aumento das vendas Números do IBGE demonstraram ampliação do volume comercializado em relação a dezembro e também no comparativo com mesmo mês de 2008.

Uma surpresa boa. Assim o presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomercio), Marcelo Queiroz, classificou os números apresentados hoje pelo IBGE a respeito do aumento de vendas no varejo.



“Foi 1,4% acima de dezembro, mas em relação a janeiro de 2008 foram 7,7%. Isso é muito bom, porque janeiro daquele ano já tinha registrado cerca de 15% em relação ao ano anterior”, afirma o líder empresarial.



Ele espera números ainda mais significativos nesses meses de fevereiro e março, devido ao reajuste no salário mínimo, que incrementa R$ 53 milhões somente à economia do Rio Grande do Norte.



Em abril, as vendas devem ganhar o reforço da Semana Santa, que movimenta fortemente setores como o de supermercados. Já no mês de maio será a vez do Dia das Mães, considerada a segunda principal data do ano pelo comércio, perdendo apenas para o natal.



“Estávamos esperançosos de um aumento, mas não sabíamos que seria tanto, pois ainda havia alguma angústia, como de fato continua havendo, por parte de alguns comerciantes”, explica Marcelo Queiroz.



O presidente da Fecomercio destaca que o acréscimo em relação a dezembro, apesar de aparemente pequeno, é raro e deve ser comemorado, uma vez que o último mês do ano é sempre dos mais aquecidos em volume de vendas.