Dorival Júnior: "Neste segundo turno teremos uma equipe ainda mais forte" O treinador do Vasco da Gama acredita que sua equipe fará uma campanha aina melhor no segundo turno.

No próximo domingo (08/03), pela 1ª rodada da Taça Rio, o Vasco enfrenta o Friburguense com o objetivo de iniciar o returno com os três pontos. O técnico Dorival Júnior destacou a evolução do grupo durante os treinamentos e acredita que a equipe estará mais forte para o 2º turno.



- Espero que a equipe mantenha a mesma postura do primeiro turno, mantendo a regularidade. O nosso grupo obteve um bom crescimento, isso é um grande passo, mas ainda temos que melhorar. Neste segundo turno, teremos uma equipe ainda mais forte do que na Taça Guanabara e iremos lutar pelos pontos necessários pela busca da classificação à fase semifinal - comentou Dorival.



O treinador, que não contará com Nilton e Paulo Sérgio, confia que Mateus e Fagner, seus substitutos, e Alex Teixeira, que volta ao time titular, darão conta do recado.



- Espero que eles possam ir bem. O grupo está motivado e preparado para qualquer coisa, e quem entrar na partida, dará conta do recado – completou.





Jogos



16h - VASCO X FRIBURGUENSE

16h - RESENDE X MACAÉ

16h - VOLTA REDONDA X AMERICANO

18h - MESQUITA X FRIBURGUENSE

20h30 - TIGRES DO BRASIL X BOTAFOGO