João Maia: Não sou candidato de qualquer maneira, tenho um projeto

Fátima Elena João Maia inicia campanha para o governo do estado

Segundo o deputado o projeto será destinado a incrementar a economia do estado, através da geração de emprego e renda. A ideia é promover o desenvolvimento no interior do Rio Grande do Norte, o que refletirá positivamente na capital.“Eu sou um pré-candidato e apresentarei esse programa para o povo do RN”, disse o deputado que usará os meios de comunicação para isso. “Eu quero passar um ano trabalhando e ver qual é a reação do povo em relação a isso. Se o povo acha que é um bom projeto, e se eu sou uma pessoa com competência para conduzi-lo. E se eu avaliar que tenho uma aceitação do povo, eu vou em frente, de forma irreversível”.João Maia também falou sobre o apoio da governadora Wilma de Faria (PSB). Ele integra a sua base e, claro, assim como os demais pré-candidatos, pretende contar com seu apoio. No entanto, isso não significa que caso não venha a contar com a ajuda da líder dos peesebistas a sua candidatura seja anulada.“Eu reuni toda a minha equipe e não vou discutir quem é candidato de quem. Eu vou discutir um projeto. Eu quero ser candidato de um projeto. Os apoios políticos virão como conseqüência do apoio a esse projeto, e não um apoio prévio para uma candidatura (...). Eu tenho dito que tenho uma preferência imensa pela base da governadora Wilma da qual eu faço parte. Mas, não tem exclusividade. Eu vou discutir projeto, eu vou discutir proposta e vou ver quais são as alianças políticas que nós podemos fazer”.Questionado se poderia fazer aliança política com a oposição, João Maia respondeu que prefere a situação, “mas dependendo da proposta da oposição eu não desconsidero”.Fonte: joaomaia.com.br