Diretoria do Juventude anuncia saída do técnico Gilmar Iser

Divulgação/Esportesite “Procurei dar o meu melhor aqui no Juventude", disse Gilmar Iser.

Alex Iuri Rech explicou os motivos da saída do técnico: “O Gilmar fez um ótimo trabalho inicial. Ele conseguiu recuperar a equipe no Campeonato Gaúcho. Porém, os resultados nos últimos jogos não vinham sendo satisfatórios. Então, conversamos com ele e achamos que o melhor para o Juventude nesse momento seria a vinda de um outro profissional. Nos próximos dias deveremos anunciar e apresentar o novo técnico.”Gilmar Iser também avaliou sua saída: “Procurei dar o meu melhor aqui no Juventude durante esse período de três meses em que dirige o time. Conseguimos uma reação imediata no Gauchão, mas infelizmente, não arrancamos bem na Série B, que a prioridade do clube. Acredito que poderia continuar o trabalho, mas agradeço e compreendo a posição da diretoria.”Em 85 dias de trabalho no clube, Gilmar Iser comandou o time em 15 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e outras cinco derrotas, totalizando um aproveitamento de 44,44%. Sob seu comando, o Juventude marcou 21 gols e sofreu 20. Gilson Dias, que era o auxiliar direto de Gilmar também deixou o clube.Fonte: Site do Juventude