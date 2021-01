Assaltantes em carro de luxo levam R$ 2 mil de mulher na Roberto Freire Saidinha de banco aconteceu na manhã desta sexta-feira. Polícia acredita que a dupla estava em um carro roubado.

Dois assaltantes promoveram uma “saidinha de banco” diferente das tradicionais que têm sido noticiadas pela imprensa. Desta vez, ao invés de abordarem a vítima em uma motocicleta, a dupla estava em carro de luxo que, de acordo com a mulher assaltada, seria um Honda Civic ou um Corola.



O crime aconteceu na avenida Engenheiro Roberto Freire, zona Sul de Natal, no fim da manhã desta sexta-feira (20). De acordo com a polícia, os acusados levaram R$ 2 mil, cartões de créditos e a bolsa da vítima.



Pelas características do carro em que a dupla estava a polícia suspeita que o veículo tenha sido roubado. Isso porque, no início da manhã desta sexta-feira um Honda Civic foi levado por criminosos do estacionamento do Praia Shopping.



A placa do carro roubado não foi revelada, mas o caso deverá ser encaminhado à Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Cargas e Veículos (Deprov).