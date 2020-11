Campeonato Paulista: Palmeiras vence mais um jogo e continua líder isolado O Palmeiras aplicou 3 a zero no Barueri, e agora tem 34 pontos; outro destaque foi a Portuguesa, que venceu e aparece em terceiro.

Na abertura da 14ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu em casa o Barueri, 3 a zero - gols de Keirrison, Diego Souza e Pierre - e se mantém na liderança isolada da competição, agora com 33 pontos.



Já o São Caetano não teve a mesma sorte: o "Azulão" perdeu em pleno estádio Anacleto - deu Lusa pela contagem mínima (1 a zero, gol de Christian), que com isto assumiu por enquanto o terceiro lugar na classificação, com 27 pontos.



Além destes dois jogos, ainda teve Bragantino 5 x 1 Guaratinguetá, Ponte Preta 2 x 1 Ituano e Botafogo 1 x 3 Noroeste.



A rodada continua neste domingo (15.03) com Santo André x Corinthians, São Paulo x Marília, Guarani x Oeste e Santos x Mogi Mirim; e encerra na terça (17.03), com Mirassol x Paulista.