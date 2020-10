Anúncio das cidades escolhidas para ser sede da Copa deve ficar para maio

Gabriela Duarte Fábio Faria: "Não podemos nos acomodar"

“Essa é uma decisão da Fifa, que terá um encontro, em maio, para definir a Copa de 2010 (na África do Sul). Tenho informações de que o anúncio das cidades-sede para 2014 deve ser transferido para este evento”, declarou o deputado aona manhã desta quarta-feira (11).O adiamento na opinião de Fábio Faria não será ruim para as candidatas. “Pelo contrário, quanto mais tempo para mostrar o que a nossa cidade tem melhor”.Questionado sobre a matéria publicada na última edição da Revista Placar, em que Natal figura entre as selecionadas para sediar o evento, o deputado disse que “tudo é importante”, mas que a cidade não deve ficar no clima de “já ganhou”, pois não foi uma opinião da Fifa.Na opinião de Fábio, quando é iniciada uma campanha a favor de uma cidade, as que ficam de fora “trabalham mais”. Assim é importante manter o foco. “Não podemos nos acomodar, pois o sonho está muito perto de se realizar”.O deputado marcou um discurso no plenário da Câmara para 20 de março, dia em que seria feito o anúncio das cidades escolhidas pela Fifa para sediar os jogos da Copa. "Farei um pronunciamento de 25 minutos, apartir das 10h".