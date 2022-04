Cidadão sem Fome: 30 mil cestas básicas serão distribuídas todo mês Distribuição será coordenada pela Secrataria de Trabalho e Ação Social do Governo do Estado.

O programa Cidadão Sem Fome, lançado na semana passada, irá distribuir, nesta primeira etapa, 30 mil cestas básicas todo mês para pessoas residentes nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Assú, Currais Novos, Parnamirim, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, São Gonçalo e Nova Cruz. A distribuição será coordenada pela Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social (Sethas).



O programa irá beneficiar a população carente do estado por meio da troca de cupons e notas fiscais por cestas básicas, a partir de junho. O projeto teve a autoria do deputado estadual Robinson Faria.



Segundo a governadora Wilma de Faria, que fez o lançamento do programa na última sexta-feira (15), o foco do programa será nas ações sociais. “O Cidadão Sem Fome tem como objetivos fortalecer a nova cultura de educação fiscal e promover a solidariedade em todas as parcelas da população", destacou.



O Cidadão Sem Fome faz parte de um programa que já está funcionando há quatro anos – o Cidadão Nota 10.



Como participar

Para participar é necessário juntar 25 notas fiscais, com valor mínimo de R$ 5,00 e cadastrar no site do Cidadão Nota 10. Será emitido um vale eletrônico, comprovante que poderá ser trocado pelo vale alimentação nas unidades da Central do Trabalhador, Central do Cidadão e, no caso dos municípios que não contam com esses serviços, nas

escolas públicas estaduais.



Com o vale em mãos, a pessoa deve se dirigir às empresas credenciadas e receber a cesta mensal. Quem não tiver acesso à internet pode fazer o cadastro das notas direto nos postos de troca. Mas, só será permitida a troca mensal de uma cesta básica por

CPF.



Na primeira fase do programa, apenas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família ou que comprovarem renda mensal per capita de até R$ 120,00 poderão participar. O Estado irá financiar todas as cestas básicas no valor de R$ 20,00, totalizando um custo mensal para o tesouro estadual de R$ 600 mil e anual de R$ 7,2 milhões.